На фоне текущей геополитической ситуации Объединенные Арабские Эмираты активно привлекают российских банкиров для работы в местных финансовых учреждениях. Крупнейшие банки страны, такие как Emirates NBD и First Abu Dhabi Bank, создают специальные подразделения для обслуживания состоятельных россиян. Об этом сообщает WSJ.

По данным источников, эмираты намеренно используют сложившуюся геополитическую ситуацию и экономическую конъюнктуру для активного переманивания высококвалифицированных специалистов из российского финансового сектора.

ОАЭ фактически превратились в одно из немногих государств, открыто декларирующих готовность к сотрудничеству с российским бизнесом. Эмираты не присоединились к санкциям Запада против РФ, что создало благоприятную почву для притока российских финансистов и инвесторов.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время число россиян, работающих в банковской сфере ОАЭ, значительно увеличится. Таким образом, эмираты смогут еще больше укрепить собственный финансовый сектор за счет кадров и капиталов из России.

В начале августа The New York Times написала, что США начали подозревать ОАЭ в игнорировании американских интересов.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.