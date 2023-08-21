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Экспорт российских нефтепродуктов снизился на фоне ограничений

Bloomberg: cреднесуточные поставки топлива из РФ упали до 10-месячного минимума

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Unsplash

Экспорт нефтепродуктов из России в августе сократился на фоне снижения объемов переработки и ограничений на поставки, введенных странами G7. Об этом сообщает издание Bloomberg cо ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

По данным компании Vortexa, среднесуточный объем экспорта российского топлива упал до уровня ниже 2,3 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель с октября 2021 года.

Наибольшее снижение коснулось поставок дизельного топлива — важнейшей экспортной позиции России. Его экспорт сократился на 11% по сравнению с июлем — до 1,04 млн баррелей в сутки.

Существенно уменьшились также поставки нафты, бензина и авиационного топлива. Снижение экспорта связано как с падением объемов нефтепереработки в РФ, так и с действием ценовых ограничений со стороны Запада.

Страны G7 установили предельные цены на российские нефтепродукты, что существенно осложнило их транспортировку по морю и страхование грузов. Это оказывает негативное давление на весь экспорт топлива из России.

По прогнозам аналитиков, тенденция сокращения поставок сохранится, пока действуют санкции Запада. Это создает серьезные проблемы для России, вынужденной искать новые рынки сбыта своих энергоресурсов. В свою очередь Россия налаживает экспорт в страны ближнего зарубежья и БРИКС.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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