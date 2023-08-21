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Китай удивил рынки решением по ставкам по кредитам

Bloomberg: слабое снижение ставки в Китае разочаровало инвесторов

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Florence Lo/Reuters

Китайский Центробанк принял неожиданное решение по процентным ставкам по кредитам. Ключевая пятилетняя ставка по ипотечным кредитам осталась на прежнем уровне 4,2%, тогда как рынок ожидал ее снижения на 0,15 процентных пункта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В то же время ставка по кредитам на 1 год была снижена всего на 0,1 процентного пункта — до 3,45% при прогнозах аналитиков о более существенном сокращении. Такое решение продиктовано необходимостью поддержать прибыльность китайских банков, отмечают эксперты. После выхода решения индекс Hang Seng закрыл торговый день снижением на 1,82%, до 17263,3 пункта, что стало седьмым по счету падением подряд. В свою очередь Shanghai Composite закрылся на отметке 3092,9 пункта потеряв 1,24%.

На прошлой неделе Центробанк Китая уже снизил ставку по среднесрочным кредитам для финансовых учреждений на 0,15 п.п. Это рассматривалось как предвестник аналогичного шага по ипотечному кредитованию.

Однако регулятор, похоже, не решился на столь решительные меры, опасаясь негативного влияния на банковскую систему. Снижение ставок ведет к падению процентных доходов кредитных организаций и рентабельности их операций, уточняет издание.

«Защита чистой процентной прибыли банков является основной мотивацией меньше ожиданий снижения ставок по кредитам», — прокомментировали решение аналитики Goldman Sachs.

Правительство Китая, тем не менее, стремится стимулировать кредитование на фоне замедления экономического роста в стране. Ослабление спроса на кредиты, дефляционное давление и снижение доверия вынуждают власти активизировать меры поддержки.

Однако регулятор вынужден балансировать между стимулированием и обеспечением финансовой стабильности. Слишком резкое снижение ставок чревато негативными последствиями для банковской системы Китая. К примеру на прошлой неделе курс юаня рухнул к прошлогодним минимумам.

Ранее в США сообщили о «закате» 40-летнего экономического бума в КНР.

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