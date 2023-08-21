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Украина застрахует свои суда в Черном море

Украина выделила $547 млн на страхование судов в Черном море

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Efrem Lukatsky/AP

Правительство Украины выделило 20 млрд гривен (почти $547 млн) на страхование судов, дислоцированных в Черном море. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк, его слова приводит телеканал «Рада».

По словам чиновника, это позволит убедить иностранных судовладельцев отправлять свои корабли в порты Украины.

Также газета Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана писала, что Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в черноморские порты и из них.

По словам Грибана, схему страхования могут внедрить уже в сентябре. В ней могут быть задействованы до 30 судов.

До этого сообщалось, что немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном с Украины, преодолевшим Черное море после выхода России из зерновой сделки. Его путь прошел по новому временному коридору.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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