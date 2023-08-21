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Курс турецкой лиры обновил новый исторический минимум

Валюта Турции упала до 27,22 лиры за доллар

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Depositphotos

Курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа опустился до исторического минимума, преодолев отметку в 27,2 лиры за доллар. По состоянию на 9:46 по мск курс лиры падал до 27,22 (-0,7%) лир за доллар. К 14:14 курс отыграл падение до 27,16. Об этом свидетельствуют данные площадки TradingView.

Ранее сообщалось, что лира вошла в тройку слабейших мировых валют наряду с российским рублем и аргентинским песо. Так, в августе Центробанк Аргентины провел девальвацию песо на 18% на фоне трехзначной инфляции.

Падение турецкой лиры вызвано рядом факторов, включая экономические проблемы, а также решение Центрального банка Турции не использовать валютные резервы для поддержания курса национальной валюты и смягчение регулирования в банковском секторе. Еще одной причиной можно назвать и нежелание действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднимать ключевую ставку для гашения инфляции. По мнению политика высокие ставки лишь разгоняют инфляцию. Из-за несогласия с этим были уволены сразу несколько глав ЦБ Турции за последние годы.

Между тем российский рубль в августе укрепился по отношению к доллару и евро после падения в начале месяца. Аналитики связывают это с ростом экспортной выручки из-за высоких цен на энергоносители.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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