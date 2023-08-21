Крупнейший российский производитель яиц столкнулся с кадровым голодом

Крупнейшая птицефабрика России — «Синявинская» — сообщила о риске срыва сроков поставок и отмены части ранее согласованных заказов, ссылаясь на значительный дефицит рабочей силы на предприятии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из-за массового оттока иностранных работников, в первую очередь граждан бывших советских республик, компании не хватает 25-30% штатного состава, что не позволяет полноценно укомплектовать производственные смены, уточняет издание.

Производитель обратился к ретейлерам с просьбой признать возникшую ситуацию форс-мажором и не начислять штрафов за задержки с поставками продукции начиная с 1 августа текущего года. Крупнейшие российские сети пока не дали комментариев по поводу возможных последствий для потребителей, пояснил «Ъ».

Эксперты отмечают, что проблема кадрового голода затронула практически весь агропромплекс, от фермерских хозяйств до крупнейших молоко- и мясоперерабатывающих компаний. Помимо оттока иностранных рабочих, на ситуацию наложились сезонные колебания численности персонала и демографические вызовы. В Минсельхозе заявили о мониторинге положения и поиске решений, однако масштабы проблемы пока только нарастают.

На прошлой неделе в Госдуме объяснили, как пенсионеры помогут решить проблему кадрового голода.

Ранее стало известно, что российские регионы столкнулись с нехваткой рабочей силы.