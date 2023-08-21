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Грузия нарастила закупки энергоресурсов в России

Поставки российского газа в Грузию выросли на 44,2%

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РИА «Новости»

С января по июль 2023 года Грузия нарастила импорт сжиженного газа из России на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

В указанный период импорт сжиженного газа в страну составил 31,5 тыс. тонн. Из этого объема 31,36 тыс. тонн или 99,6% было поставлено из России.

Кроме того, по данным Союза, за 7 месяцев текущего года импорт нефтяного битума вырос на 22,2% — до 61,1 тыс. тонн. Наибольший объем битума был импортирован из России — 44,4%. На втором месте расположились поставки из Ирака (31,7%), на третьем — из Турции (21,4%).

Россия активно переориентирует экспорт энергоресурсов на новые рынки на фоне санкций Запада. Так, в августе Бразилия импортирует рекордное количество российских нефтепродуктов - около 235 тысяч баррелей в сутки, что на 25% больше, чем в июле.

После введения ЕС эмбарго на российские энергоносители, Бразилия резко нарастила закупки: она стала вторым по величине покупателем российского дизтоплива после Турции.

Ранее Италия раскрыла сроки полного отказа от поставок газа из РФ

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