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Украина близка к соглашению о страховании зерновозов

FT: Киев завершает работу по страхованию проходящих через Черное море зерновозов

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Valentyn Ogirenko/Архив/Reuters

Украина завершает разработку схемы с мировыми страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в черноморские порты и из них. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на бывшего заместителя министра экономики Украины Александра Грибана.

Грибан рассказал газете, что сделка «в настоящее время разрабатывается и активно обсуждается» между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая рынок страхования Lloyd's of London.

Схему страхования могут внедрить уже в сентябре. В ней могут быть задействованы до 30 судов, говорится в материале FT.

По словам бывшего заместителя министра экономики Украины, это зависит от того, как будет развиваться структура и каков будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями.

Ранее сообщалось, что немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном с Украины, преодолевшим Черное море после выхода России из зерновой сделки. Его путь прошел по новому временному коридору.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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