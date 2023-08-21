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Китай за два месяца импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд

Китай в январе-июле импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд

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Росатом

Китай в январе-июле этого года импортировал энергоресурсы из стран БРИКС на сумму 57,86 миллиарда долларов, сообщает главное таможенное управление Китая. За первые семь месяцев 2023 года Китай импортировал энергоресурсы (такие как нефть, уголь и природный газ) из стран БРИКС на сумму 422,78 миллиарда юаней (эквивалентно 57,86 миллиарда долларов), что составляет рост в 17,3%. Об этом пишет РИА Новости.

В то же время за отчетный период Китай импортировал сельскохозяйственную продукцию из стран БРИКС на сумму 270,24 миллиарда юаней (36,98 миллиарда долларов), что означает рост в 14,9%. В частности, импорт соевых бобов вырос на 7,9%, а импорт мяса, морепродуктов и пищевого масла увеличился соответственно на 13%, 22,4% и 185,4%.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, на котором присутствовать будут лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в саммите в формате видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, и в последнее время не менее 19 государств выразили желание присоединиться к этому экономическому блоку, включая Аргентину, Иран, Алжир, Тунис, Турцию, Саудовскую Аравию и Египет.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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