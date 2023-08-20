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Удобрения из РФ заполнили рынок Германии

Bild: удобрения из России заполнили немецкий рынок

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российские удобрения заполнили немецкий рынок, одновременно с этим в Германии траты на их производство на фоне отказа от российского газа выросли на 150%, пишет газета Bild.

В публикации уточняется, что удобрения не попадают в санкционный список Евросоюза. Журналисты пишут, что из-за отказа от газа РФ затраты на производство немецких удобрений выросли на 150%.

«Результат — газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным. Одновременно импорт российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года вырос в пять раз», — отметила газета.

В материале говорится, что немецкие производители столкнулись с угрозой прекращения производства.

20 июня газета Der Spiegel писала, что жители Германии считают, что реальная инфляция в стране в три раза выше, чем указано в официальной статистике. В публикации объяснили, что ложные ощущения граждан связаны с тем, что они покупают чаще всего определенные для себя товары и ориентируются именно на эти цены. Например, это могут быть продукты, напитки, бензин и прочие товары.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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