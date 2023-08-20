Мировая экономика испытывает рекордный дефицит дизтоплива

Мировые запасы дизельного топлива сегодня находятся на исторически низком уровне. Это вызывает опасения экспертов на фоне приближающегося отопительного сезона в Северном полушарии, который традиционно вел к росту спроса на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, текущего объема запасов может не хватить, чтобы обеспечить потребности экономики в предстоящие зимние месяцы. Любые сбои на стороне предложения или неожиданный всплеск спроса могут привести к резкому росту цен на этот критически важный энергоноситель.

«Мы должны наращивать запасы сейчас, поскольку они обычно начинают сезонно сокращаться с сентября», — сказал, глава отдела нефтепродуктов в отраслевом консультанте FGE Юджин Линделл.

Особенно напряженная ситуация складывается в Европе и на Атлантическом побережье США. Запасы дизтоплива в Северо-Западной Европе, по прогнозам Wood Mackenzie, будут снижаться в ближайшие месяцы. Хотя это типично для данного периода, текущий объем резервов ниже исторической нормы.

Ситуацию усугубляет переход НПЗ на более легкие сорта нефти, что приводит к снижению выхода дизельного топлива. Также растет производство авиакеросина, потребность в котором быстро восстанавливается после пандемии.

В США цены на дизельное топливо растут с июля, что уже сказывается на инфляции сильнее, чем бензин. НПЗ США не смогли нарастить запасы летом из-за убыточности хранения.

Поставщик дизеля в Новую Англию, канадский НПЗ Irving, проведет с сентября плановый ремонт на 7 недель. Это еще больше осложнит ситуацию в регионе. Аналитики отмечают, что даже выдача новых квот на экспорт топлива Китаем вряд ли кардинально исправит ситуацию. Внутренний спрос со стороны КНР оказался выше ожиданий, несмотря на проблемы в строительном секторе.

Таким образом, мировая экономика вплотную приблизилась к историческому минимуму запасов дизтоплива накануне зимнего сезона. Это чревато ценовыми шоками при любых сбоях в цепочках поставок в ближайшие месяцы.

В конце прошлой недели стало известно, что Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля.

Ранее цена на дизель в России достигла нового исторического максимума.