Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа

Сийярто: Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Сербия готова увеличить объемы транзита российского газа в Венгрию в случае, если Украина прекратит транзит.

«Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок», — поделился Сийярто.

До этого он предлагал поставлять газ из РФ по «Турецкому потоку». Министр отметил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на «Турецкий поток», если транзит прекратится после 2024 года.

Сийярто также говорил, что Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, поскольку они навредили бы реализации проекта АЭС «Пакш-2», который входит в число венгерских национальных интересов.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях