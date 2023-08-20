Власти Венгрии заявили, что Сербия готова увеличить транзит российского газа

Сербия готова нарастить транзит российского газа в Венгрию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Сербия готова увеличить объемы транзита российского газа в Венгрию в случае, если Украина прекратит транзит.

«Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок», — поделился Сийярто.

До этого он предлагал поставлять газ из РФ по «Турецкому потоку». Министр отметил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на «Турецкий поток», если транзит прекратится после 2024 года.

Сийярто также говорил, что Будапешт не допустит введения санкций против российской атомной энергетики, поскольку они навредили бы реализации проекта АЭС «Пакш-2», который входит в число венгерских национальных интересов.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.