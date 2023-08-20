Польшу могут ждать последствия из-за отказа на ввоз зерна

Часть государств Европы могут ввести санкции в отношении Польши в случае, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября текущего года. Об этом сообщает RMF.

«Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС», — уточнили в СМИ.

Власти Польши уточнили, что если Европейский Союз не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, то Варшава намерена ввести односторонние ограничения. Именно это условие станет нарушением законодательства ЕС и приведет к штрафным санкциям против Польши, добавили в газете.

До 20 стран поддерживают продление запрета на украинское зерно, отметили в материале.

Брюссель в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в некоторые страны союза.

До этого Пентагон прокомментировал информацию о «военных решениях» для экспорта украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.