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Польшу могут ждать последствия из-за отказа на ввоз зерна

RMF: страны Евросоюза могут наказать Польшу за отказ на ввоз украинского зерна

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Часть государств Европы могут ввести санкции в отношении Польши в случае, если она не снимет запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября текущего года. Об этом сообщает RMF.

«Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС», — уточнили в СМИ.

Власти Польши уточнили, что если Европейский Союз не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, то Варшава намерена ввести односторонние ограничения. Именно это условие станет нарушением законодательства ЕС и приведет к штрафным санкциям против Польши, добавили в газете.

До 20 стран поддерживают продление запрета на украинское зерно, отметили в материале.

Брюссель в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в некоторые страны союза.

До этого Пентагон прокомментировал информацию о «военных решениях» для экспорта украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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