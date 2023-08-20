Технические переговоры между Москвой и Киевом по зерновому коридору могут пройти в Турции

Москва и Киев могут провести технические переговоры по зерновой сделке в Стамбуле, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источник.

По данным издания, Турция совместно с ООН разрабатывает предложения по продлению зерновой сделки.

«Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению (зернового) коридора в действие», — говорится в статье.

Отмечается, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в конце августа имеет глобальное значение, так как Эрдоган — единственный, кто может решить проблему с помощью дипломатии.

До этого Bloomberg сообщал, что экспорт зерна и масел с Украины снизился на треть после приостановки зерновой сделки.

По состоянию на 15 августа Украине удалось экспортировать 3,2 миллиона тонн зерна, растительных масел и шрота.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.