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ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

ЕС готов ввести санкции против Польши в случае запрета импорта зерна с Украины

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Global Look Press

Евросоюз может ввести санкции против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

«За это Польше могут угрожать штрафные санкции (со стороны ЕС), однако их применение предполагает длительную процедуру», — говорится в сообщении.

Как указывает RMF24, около 20 стран – членов Евросоюза выступили бы против одностороннего продления запрета на ввоз украинского зерна. По словам источников, Германия может предпринять ответные шаги против Польши.

До этого министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года.

Министр подчеркнул, что запрет на импорт определенных украинских товаров, в том числе и зерна, будет сохраняться до конца года, если только ЕС не примет новых решений на европейском уровне.

Ранее Зеленский раскритиковал ограничения ЕС на экспорт украинского зерна.

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