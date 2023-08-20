ЕС может ввести санкции против Польши из-за эмбарго на украинское зерно

Евросоюз может ввести санкции против Польши, если она в одностороннем порядке продлит запрет на импорт зерна с Украины. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на собственные источники.

«За это Польше могут угрожать штрафные санкции (со стороны ЕС), однако их применение предполагает длительную процедуру», — говорится в сообщении.

Как указывает RMF24, около 20 стран – членов Евросоюза выступили бы против одностороннего продления запрета на ввоз украинского зерна. По словам источников, Германия может предпринять ответные шаги против Польши.

До этого министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года.

Министр подчеркнул, что запрет на импорт определенных украинских товаров, в том числе и зерна, будет сохраняться до конца года, если только ЕС не примет новых решений на европейском уровне.

Ранее Зеленский раскритиковал ограничения ЕС на экспорт украинского зерна.