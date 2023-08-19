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Названа самая популярная среди россиян валюта для сбережений

ФОМ: 32% россиян выбрали бы юань в качестве валюты для сбережений

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Kin Cheung/AP

По данным опроса, проведенного аналитиками Фонда «Общественное мнение», стало известно, что большинство россиян считают наиболее выгодным хранение денежных сбережений в рублях (61%), предпочтение зарубежным валютам отдали лишь 15% граждан. Об этом сообщается на сайте фонда.

В публикации отмечается, что опрос провели среди 1,5 респондентов старше 18 лет в 104 городах и сельских населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации.

У них поинтересовались, каким образом они поступили в случае, если могли бы перевести накопления только в иностранную валюту. Большинство респондентов (32%) высказались в пользу юаня.

Евро отдали предпочтение 26% опрошенных, а за доллар высказались 23% граждан.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что альтернативой доллару США и евро для россиян cейчас может стать гонконгский доллар. 

Гонконгский доллар весной вошел в пятерку самых популярных валют у россиян — его выбрали 6,9% респондентов опроса, который провела компания «Финам». Рубли выбирают 34,9% граждан. На втором месте оказался американский доллар (28,3%), а китайский юань замкнул тройку лидеров (17,4%). Евро оказался на четвертом месте, его используют 8,4% граждан.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

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