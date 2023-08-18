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В России повысят зарплаты некоторым сотрудникам госорганов

Зарплаты некоторых работников госорганов проиндексируют на 5,5%

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Depositphotos

В России с 1 октября 2023 года на 5,5% будут проиндексированы заработные платы работников государственных органов, которые не являются госслужащими. Правительство РФ подписало соответствующее постановление, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза? или на 5,5%», — сказано в сообщении.

Как заявили в министерстве, речь идет об индексации зарплат таких сотрудников госорганов, как коменданты, заведующие канцеляриями, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие.

В ведомстве пояснили, что повышение должностных окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции будет осуществлено в соответствии с законом о бюджете на текущий год.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в стране в этом году должна вырасти на 3-5%.

Ранее россияне назвали уровень зарплаты, чтобы «свести концы с концами».

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