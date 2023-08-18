В Венгрии предложили поставлять российский газ в страну через «Турецкий поток»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на «Турецкий поток», если транзит прекратится после 2024 года. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов... Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то, и другое», — сказал Сийярто.

По словам дипломата, очень важно, что есть газопровод «Турецкий поток», пропускная способность в Венгрию которого составляет 8,5 миллиарда кубометров. Сийярто отметил, что она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.

16 августа глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил запретить прямые поставки российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. Тогда отмечалось, что данная мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

Транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.