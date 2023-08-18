Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов в пятницу превысил отметку в 3100 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что к 18:01 по московскому времени индекс Мосбиржи составлял 3100,3 пункта и рос на 1,35%. Однако через пять минут рост замедлился и показатель составлял 3098,9 пункта. Также индекс РТС рос на 1043,14 пункта, что выше относительно закрытия торгов в четверг на 1,38%.

Ранее сообщалось, что Индекс Мосбиржи во время торгов в понедельник превысил показатель в 3200 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года. Отмечается, что к 10:02 по московскому времени индекс Мосбиржи составлял 3200,82 пункта. Через три минуты рост ускорился до 1,5%, до 3202,97 пункта. В то же время, индекс РТС рос на 0,22%, до 1003,09 пункта.

До этого сообщалось, что курс евро на Мосбирже поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Резкий рост курса евро начался в 8:00 и поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб. Также сообщалось о росте курса доллара выше отметки в 100 рублей впервые с 22 марта 2022 года. После 9:10 цена американской валюты поднялась до 100 рублей 49 копеек.

Вместе с тем помощник президента России Максим Орешкин ранее заявил, что нормализация курса рубля прогнозируется уже в скором времени.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.