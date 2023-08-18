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Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро на 19-21 августа

ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 34 копейки, до 93,4047 рублей

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центральный банк России установил на 19-21 августа официальные курсы доллара, евро и юаня, следует из данных регулятора.

Официальный курс доллара снижен на 34 копейки, до 93,4047 рублей.

Официальный курс евро снижен на 70 коп. и составил 101,4802 руб.

А официальный курс юаня понижен на 3 коп., до 12,7545 руб.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что фундаментальные причины снижения курса рубля по отношению к доллару не устранены, поэтому американская валюта продолжит укрепляться.

По его мнению, курс доллара может подняться до 110 рублей.

15 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центрального банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля.

Он отметил, что решение Центробанка РФ повысить ставку сразу на 3,5 процентного пункта стало неожиданным, поскольку большинство прогнозировало менее существенный шаг.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.

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