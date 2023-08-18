Эксперты Фонда исследования проблем демократии оценили избирательную кампанию 2023 года

Российские партии сохраняют индивидуальность в публичной политике, стремятся наращивать свой политико-организационный потенциал, активно конкурируя в борьбе за голоса избирателей. Такие данные следуют из доклада Фонда исследования проблем демократии, сообщает НОМ. Эксперты фонда изучили завершившийся этап регистрации на ЕДГ-2023 и рассказали об основных трендах избирательной кампании.

Отмечается, что итоги регистрации показывают, что в ходе текущих выборов предстоит серьезная борьба за выборные должности и депутатские мандаты.

Так, в докладе фиксируется регистрация подавляющего большинства выдвинутых кандидатов, что обусловлено ростом качества партийной работы. По предварительным итогам регистрации на 17 августа, зарегистрировано 74 тысяч кандидатов – более 63 тысяч от партий и более 10 тысяч самовыдвиженцев. Поскольку в новых субъектах РФ решения о регистрации еще принимались, число зарегистрированных кандидатов будет еще выше.

При этом уровень отказов в регистрации по всем кампаниям 2023 года по всей стране крайне низкий. Он не превышает 1,5% от числа выдвинутых кандидатов.

Также наблюдается высокая состязательность на каждом уровне выборов. На выборах всех уровней зарегистрированы представители 20 политических партий из 23, выдвинувших своих кандидатов. При этом активность партий и их желание масштабно участвовать в выборах подтверждается на этапе регистрации

Кроме того, эксперты фонда отмечают, что избирательная система сработала открыто, четко и слаженно.

«Избиркомы на этапе регистрации работали доброжелательно, без ошибок и упущений и сами уберегали от них партий и кандидатов, давая возможности для исправлений там, где это допустимо по процедуре. Исключением стала Хакасия, где ЦИК России был вынужден по сути взять на себя функции республиканской комиссии и восстановить справедливость и порядок», — говорится в сообщении.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября 2023 года в 85 субъектах РФ пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний. По данным ЦИК России, в выборах сможет принять участие более 65 млн. избирателей. В ходе выборов будет замещаться более 33 тысяч выборных должностей и депутатских мандатов.

В этом году состоятся выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Госдумы РФ (голосование пройдет по 4 округам в 4 субъектах); выборы высших должностных лиц 21 субъекта РФ; выборы депутатов законодательных органов 20 субъектов РФ; выборы главы административного центра – в 1 регионе страны; а также выборы депутатов представительных органов административных центров 16 субъектов РФ.