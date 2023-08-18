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Стало известно о росте реальных доходов россиян

ЦМАКП: реальный рост доходов россиян в 2023 году составил 3,9%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил, что в первой половине 2023 года реальные доходы россиян выросли на 3,9%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным центра, за этот же период реальные доходы выросли на 3,9% в годовом сравнении, реальные располагаемые доходы — на 4,7%, а реальные зарплаты — на 6%.

Также сообщается, что уровень бедности в 2022 году опустился до 9,8%, или 14,3 млн человек. При этом снизился и социологический уровень бедности, то есть процент населения, который вынужден экономить на продуктах питания и одежде и обуви — с 40% до 30% населения. Вместе с тем подчеркивается, что этот показатель демонстрирует значительный уровень «предбедности».

До этого стало известно, что лишь трети россиян удалось увеличить свои доходы в 2023 году. 68% из них сообщили о повышении зарплаты в качестве основного источника увеличения дохода.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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