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В Евросоюзе сообщили о достаточных запасах газа, чтобы пережить зиму

Еврокомиссар Симсон заявила, что страны ЕС запасли достаточно газа на зиму

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Vasily Fedosenko/Reuters

Европейский Союз опередил график по заполнению своих газовых хранилищ, благодаря чему регион уже сейчас готов к предстоящей зиме. Об этом в интервью для американского издания Politico заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По данным агентства, 17 августа объем запасов топлива в странах ЕС достиг «исторического максимума». Как ранее сообщила Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), в настоящее время хранилища заполнены на 90,12%. При этом законодательно установлено, что Брюссель обязан достичь целевого показателя в 90% только к ноябрю.

«Подтверждение того, что мы выполнили наши требования по заполнению газохранилищ с опережением графика, подчеркивает то, что ЕС хорошо готов к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы», — прокомментировала Симсон.

Тем не менее издание отметило, что успехи в энергетической сфере не привели к снижению цен на газ в Европе. Стоимость топлива до сих пор превышает показатели, зафиксированные до эскалации украинского конфликта. В результате домохозяйства продолжают получать более высокие счета, а местная промышленность демонстрирует достаточно низкую производительность, подытожило агентство.

Ранее в Италии заявили о преодолении зависимости от российского газа.

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