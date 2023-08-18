В Минобороны Турции отреагировали на появление в Босфоре украинского судна

Украинский контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы и вошедший в пролив Босфор 18 августа, не перевозит зерно. Об этом сообщает локальный телеканал Trt Haber, ссылаясь на заявление Министерства обороны Турции.

«Судно является контейнеровозом, а не зерновозом», — заявили в ведомстве.

Таким образом, оборонное министерство страны отреагировало на сообщения, утверждающие, что корабль, идущий с Украины и проходящий через Босфорский пролив, является зерновым.

Утром 18 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала спецоперации, вошел в пролив Босфор. Это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля. Однако появление корабля в акватории Босфорского пролива не говорит о согласии Анкары на альтернативные маршруты по зерновой сделке, пишет РИА Новости.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.