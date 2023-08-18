Экономист объяснил, когда ожидать снижения ставок по ипотеке

После резкого повышения ключевой ставки банки в России начали пересмотреть условия ипотечного кредитования, некоторые банки уже объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам. Стоит ли брать ипотеку по таким условиям и когда ситуация стабилизируется, телеканалу «360» рассказал экономист Валерий Корнеев.

По мнению эксперта, в ближайшие два-три месяца лучше придерживаться стратегии выжидания. Именно через этот период экономическая ситуация в стране стабилизируется и Центральный банк России вернется к понижению ключевой ставки, считает он.

«Ипотека сейчас выдается на срок до 30 лет, а дадут ипотеку по ставке 12−14%. Лучше подождать, когда будет снижена ставка — к ноябрю-декабрю — и уже взять по другой, более низкой ставке. Это может сэкономить много денег», — отметил Корнеев.

Экономист добавил, что порядка 70% недвижимости не распродано, поэтому в ближайшее время может произойти снижение цен на квартиры.

«Тем, кто не успел получить и одобрить кредит, лучше никуда не обращаться. <...> Сейчас самое неудобное время, чтобы брать ипотеку», — заключил Корнеев.

Накануне стало известно, что Сбербанк с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным продуктам на вторичное жилье и новостройки на 2 п.п. Однако клиенты, подавшие заявки до этого срока, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам.

Позже сообщалось, что российские кредитные организации повысят ставки по вкладам в связи с решением Банка России по ключевой ставке, передавала «Общественная служба новостей».

Ранее аналитики «Домклика» назвали самую популярную ипотечную программу среди клиентов Сбера.