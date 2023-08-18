Юрист раскрыл способ сэкономить на ЖКУ после отпуска

Уехавшие в отпуск жильцы могут потребовать пересчитать сумму оплаты за вывоз мусора во время их длительного отсутствия. Об этом рассказал радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

Он пояснил, что в многоквартирных домах большинство ЖКУ оплачиваются вне зависимости от места нахождения жильцов. Но вывоз мусора — это практически единственная услуга, за которую есть шанс уменьшить начисление.

«Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, — если граждане уезжают <…>, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов», — раскрыл Крохин.

По его словам, правом на перерасчет платы за вывоз ТКО обладают те, кто уезжает более, чем на пять рабочих дней, но возвращаются домой раньше, чем через шесть месяцев. Для того, чтобы сэкономить, необходимо подать заявление в управляющую компанию в течение месяца после приезда.

Юрист напомнил, что перерасчет платы за содержание и текущий ремонт дома в связи с отсутствием жильцов не предусмотрен.

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