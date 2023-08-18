Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист раскрыл способ сэкономить на ЖКУ после отпуска

Юрист Крохин заявил о праве на перерасчет платы за вывоз мусора после отпуска

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Уехавшие в отпуск жильцы могут потребовать пересчитать сумму оплаты за вывоз мусора во время их длительного отсутствия. Об этом рассказал радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин.

Он пояснил, что в многоквартирных домах большинство ЖКУ оплачиваются вне зависимости от места нахождения жильцов. Но вывоз мусора — это практически единственная услуга, за которую есть шанс уменьшить начисление.

«Единственное изменение, которое недавно вступило в силу, — если граждане уезжают <…>, то могут подать заявление на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов», — раскрыл Крохин.

По его словам, правом на перерасчет платы за вывоз ТКО обладают те, кто уезжает более, чем на пять рабочих дней, но возвращаются домой раньше, чем через шесть месяцев. Для того, чтобы сэкономить, необходимо подать заявление в управляющую компанию в течение месяца после приезда.

Юрист напомнил, что перерасчет платы за содержание и текущий ремонт дома в связи с отсутствием жильцов не предусмотрен.

1 августа россиян предупредили о возможном росте коммунальных платежей.

Ранее стало известно о росте долгов россиян за ЖКУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях