Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии высказались о перспективах разрешения украинского конфликта

Депутат АдГ Шмидт заявил, что Россию победить невозможно

close
100%
Global Look Press

Депутат немецкого бундестага из рядов ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил в интервью газете «Известия», что украинский конфликт закончится переговорами, поскольку победить ядерную державу Россию невозможно.

По словам Шмидта, на неизбежность переговоров указывают «вбросы НАТО» о территориальных уступках Украины России в обмен на вступление в Североатлантический альянс, а также ход контрнаступления ВСУ.

«Могу констатировать, что никакого контрнаступления не случилось, оно увязло», — сказал Шмидт.

Немецкий депутат подчеркнул, что его партия не будет поддерживать инициативы об оказании финансовой и военной помощи Киеву, поскольку действующий украинский режим является коррумпированным, а экономика Германии и так находится в тяжелом положении.

До этого Forbes писало, что ВСУ бросили на фронт свое последнее крупное подразделение.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях