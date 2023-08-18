Депутат немецкого бундестага из рядов ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил в интервью газете «Известия», что украинский конфликт закончится переговорами, поскольку победить ядерную державу Россию невозможно.

По словам Шмидта, на неизбежность переговоров указывают «вбросы НАТО» о территориальных уступках Украины России в обмен на вступление в Североатлантический альянс, а также ход контрнаступления ВСУ.

«Могу констатировать, что никакого контрнаступления не случилось, оно увязло», — сказал Шмидт.

Немецкий депутат подчеркнул, что его партия не будет поддерживать инициативы об оказании финансовой и военной помощи Киеву, поскольку действующий украинский режим является коррумпированным, а экономика Германии и так находится в тяжелом положении.

До этого Forbes писало, что ВСУ бросили на фронт свое последнее крупное подразделение.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.