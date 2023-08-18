Первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала спецоперации, около 7 утра вошел в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV Haber.

Как отмечает телеканал, этот сухогруз стал первым судном с сельскохозяйственной продукцией, вошедшим в Босфор после прекращения зерновой сделки между Россией, Украиной и ООН при посредничестве Турции.

Судно вечером 17 августа прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула. Маршрут следования сухогруза не уточняется.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.