Производитель виски Jameson закрывается в России

Алкогольный концерн Pernod Ricard, владеющий такими брендами, как Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat, планирует закрыть свое представительство в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Игнатий Аракелян, бывший глава Ереванского коньячного завода (ЕКЗ), который входит в состав Pernod Ricard, назначен руководителем российского представительства. Он заменяет на этой должности Лорана Пийе, который перешел в другой регион. Компания прекратит операционную деятельность в России, но ее бренды останутся на рынке благодаря параллельному импорту. Эксперты указывают на риски, связанные с поддержанием офиса в России, и отмечают, что международные алкогольные бренды в стране могут потерять централизованную дистрибуцию.

Коньяк Ararat, производимый на ЕКЗ, продолжит поставляться в Россию, и его дистрибуцию может осуществлять Luding Group. Возможная продажа ЕКЗ пока не достигла соглашения.

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