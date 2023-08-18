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Биткоин резко упал в цене

Стоимость биткоина на торгах опускалась ниже $25 тысяч

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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина (BTC) опускалась на бирже ниже $25 тысяч. Об этом сообщает портал CoinDesk .

Отмечается, что на криптобирже Binance биткоин падал на 9%. Снижение криптовалюты продолжается третий день подряд.

Отметку в $30 тысяч биткоин в последний раз превышал 9 августа.

Другая популярная криптовалюта — эфир (ETH) упала на 11% примерно до $1600.

Как отмечает портал со ссылкой на данные Bloomberg, среди факторов, стоящих за снижением стоимости криптовалют и других рискованных активов, — достижение процентных ставок в США многолетних максимумов.

В июне бывший американо-ливанский биржевой трейдер, автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб подверг критике индустрию криптовалют, заявив, что биткоин не является спасением для людей и даже не может служить способом для отмывания денег. Талеб уверен, что инвестирование в биткоин плохо сочетается с прагматичным миром денег, и стало ближе к поведению последователей сект.

Ранее россиянин перевел трейдерам-мошенникам 22 млн рублей в биткоинах.

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