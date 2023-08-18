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Продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить

«Известия»: авиакомпаниям могут запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах

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Reuters

Министерство транспорта (Минтранс) разработало поправки в правила предоставления субсидий авиакомпаниям на региональные рейсы в облет Москвы. В соответствии с предложенными изменениями, российским авиакомпаниям могут запретить продавать дополнительные услуги на внутренних рейсах, которые субсидируются государством. Эти услуги включают страховку, выбор места в салоне, оплату дополнительного багажа, еды и других опций. Об этом пишет газета «Известия».

По текущим правилам, авиакомпании определяют цены на дополнительные услуги самостоятельно, а билеты на субсидируемые рейсы должны быть проданы по стоимости, не превышающей специальный тариф на перелет (без учета сборов). Однако, согласно новым предложенным поправкам, спецтариф будет включать все дополнительные сборы и платы, чтобы предотвратить навязывание платных услуг пассажирам.

Некоторые авиакомпании выразили опасения относительно полного запрета реализации дополнительных опций, даже если пассажир желает их приобрести. Эксперты и юристы указывают на необходимость более конкретной формулировки, чтобы учесть права пассажиров.

Программа субсидирования авиаперевозок (по постановлению № 1242) предоставляет субсидии на весь рейс, а не на определенные категории граждан. Поэтому пассажиры, включая льготников и бизнесменов, могут приобретать билеты по спецтарифу на субсидируемых рейсах. Обычно, на таких рейсах пассажиры могут докупить дополнительные услуги, такие как повышение класса обслуживания, места с большим пространством для ног и страховку. Новая поправка может ограничить пассажиров и снизить интерес авиакомпаний к участию в программе субсидирования, поскольку дополнительные услуги помогают компенсировать убыточность таких рейсов, указали эксперты.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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