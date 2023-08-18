В Европе сообщили о заполнении газохранилищ

Страны в Европе заполнили свои подземные газохранилища до целевого уровня в 90%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает РИА Новости.

По состоянию на конец газовых суток 16 августа (завершились в 7.00 мск 17 августа) подземные хранилища газа заполнены на 90,12%. Всего в них находятся порядка 99,5 млрд кубометров.

10 августа сообщалось, что Германия столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ. Ее исполнительный директор Себастьян Блешке уточнил, что такая проблема может возникнуть у крупнейшей экономики Европы при отсутствии новых терминалов для приема сжиженного природного газа, хранилищ и газопроводов.

До этого Европейские трейдеры начали использовать мощности подземных газовых хранилищ (ПХГ) на Украине.

2 августа оператор Газотранспортной системы Украины заявил, что поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн кубических метров.

Ранее в МИД Турции не исключили кризиса в Европе из-за ситуации с газом.