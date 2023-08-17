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Аналитики «Домклика» назвали самую популярную ипотечную программу среди клиентов Сбера

Исследование: каждая пятая ипотека в Сбере в июле выдавалась по программе «Господдержка»

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Спрос на льготные ипотечные программы Сбера бьет рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тыс. — это на 17% выше, чем месяцем ранее. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса Сбера по поиску и продажи жилья «Домклик», сообщила пресс-служба компании.

По данным проведенного сотрудниками сервиса исследования, доля льготной ипотеки в общем числе выдач также выросла и достигла 42,1%.

Наибольший рост доли выдач по госпрограммам жилищного кредитования, как отмечают аналитики, в июле показали Ивановская область, Карелия и Белгородская область.

Среди крупнейших регионов отметились Москва, Новосибирская и Воронежская области.

За июль число сделок по программе льготной ипотеке «Господдержка», как утверждают в компании, возросло на 19,7%, по «Семейной ипотеке» — на 13,6%, по «Ипотеке для IT» — на 31,1%.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, рост востребованности льготной ипотеки в июле объясняется тремя факторами.

«Во-первых, Сбер предложил заемщикам скидки по льготным программам на рынке новостроек. Во-вторых, увеличение ключевой ставки ЦБ сделало менее выгодным оформление жилищных кредитов на вторичном рынке и перенаправило спрос на первичный рынок, где льготная ипотека покрывает более 90% сделок. В-третьих, с июня СМИ писали о скором завершении льготной ипотеки, поскольку лимиты по госпрограммам практически исчерпаны», объяснил он причины стимулирования спроса.

Однако, как отметил Лейпи, правительство РФ продолжает поддерживать льготные программы.

«Начиная с мая «Господдержка» лидирует по доле выданных кредитов в общем числе выдач: в июле этот показатель достиг наивысшего значения в 2023 году — 20,3%. Таким образом, каждая пятая ипотека в Сбере в июле выдавалась по данной программе», — добавил директор дивизиона «Домклик».

В исследовании отмечается, что наибольший прирост доли сделок по программе «Господдержка» наблюдался в Тыве, Ивановской области и Республике Коми.

При этом доля программы «Семейная ипотека» в июле также достигла максимальной в 2023 году величины и составила 17,8%. Выросла и «Ипотека для IT»: в июле она достигла наибольшего значения в 2023 году — 1,4%, уточнили эксперты «Домклика».

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