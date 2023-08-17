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Курс доллара упал ниже 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 93 рублей

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Shutterstock

Российский рубль продолжает укрепляться, курс доллара упал ниже 93 руб., евро опустился ниже 101 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты упал на 1,91%, опустившись до 92,88 руб. по состоянию на 12:55 (мск).

В первой половине 17 августа американская валюта дешевела с 94,7 до 93,9 руб.

В сравнении с достигнутым 14 августа локальным пиком (101,75 руб.) доллар подешевел уже примерно на 9 руб.

До этого сообщалось, что курс европейской валюты на Московской бирже опустился ниже 102 руб. впервые с 2 августа.

16 августа курс доллара опускался ниже 95 рублей. Курс американской валюты на 16:32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля.

При этом курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля. Об этом рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.

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