Путин поручил закрепить в законе понятие «креативная экономика»

Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить на уровне закона понятие «креативная экономика». Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

»...обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих определение понятий «креативная экономика» и «творческие (креативные) индустрии», определение перечня творческих (креативных) индустрий...» — следует из документа.

Кроме того, необходимо утвердить методологию оценки вклада креативной экономики в российскую экономику. Такая оценка должна проводиться на ежегодной основе, говорится в поручении.

Путин дал его по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России». Срок исполнения поручения — 15 декабря этого года. Соисполнителем по нему выступает Агентство стратегических инициатив.

«До 2022 года 80 % продуктов и сервисов креативной экономики, которыми ежедневно пользуется человек, – одежда, фильмы, музыка, компьютерные игры – были иностранного производства. Уход с рынка крупных зарубежных игроков открыл для российских производителей новые возможности», — говорится на сайте Агентства стратегических инициатив.

Доля креативной экономики в ВВП страны сейчас составляет около 5%, стоит задача поднять ее до 6% к 2030 году, сообщала «Российская газета». Что такое креативная экономика, пока плохо понимают даже те, кто в ней работает, уточнялось в публикации. В статье приводилось мнение, что это все, что касается кино, музеев, гастрономии, сувенирной продукции, моды, благоустройства общественных пространств, дизайна, архитектуры, изобразительного искусства, IT-сферы, рекламы.

Ранее эксперты обсудили вопросы обеспечения креативного суверенитета России.