Курс доллара опустился ниже 94 рублей

Доллар опустился ниже 94 рублей на Московской бирже в ходе торгов.

Европейская валюта тоже падает — евро торгуется ниже 102,5 рубля. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает демонстрировать рост и по отношению к юаню.

Согласно данным торговой площадки на 7:19 мск, доллар снижался до 0,86% и находился на уровне 93,85 рубля, евро торговался на уровне 102,28 рубля (-0,89%). Юань достигал отметки 12,78 рубля (-0,95%).

Через 15 минут курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и достиг отметки в 94,09 рубля (-0,6%), юань лишился 0,71%, опустившись до 12,81 рубля. К 7:28 мск евро снизился на 1,01%, до 102,15 рубля.

16 августа курс доллара опустился ниже 95 рублей. Курс американской валюты на 16:32 мск падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля.

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