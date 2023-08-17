Qiwi может выплатить налог на сверхприбыль в размере 500 млн рублей

Группа Qiwi оценила свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы компании.

«Группа планирует воспользоваться возможностью «досрочного платежа» и рассчитывает погасить обязательства по уплате налога в IV квартале 2023 года путем осуществления платежа в размере до 0,5 млрд рублей», — заявили в Qiwi.

До этого в группе Qiwi заявили, что не уверены в возможности достичь договоренности с Центробанком РФ (ЦБ) об отмене ограничений для работы «Киви банка».

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для компаний, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и следующий год превысила один миллиард рублей.

Согласно новому закону, сумму налогоплательщик будет определять самостоятельно.

Десятипроцентный налог заплатить нужно не позднее 28 января 2024 года, а если обеспечительный платеж будет перечислен в этом году в период с 1 октября по 30 ноября, ставка будет ниже в два раза.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам вывести деньги с кошельков Qiwi по схеме параллельного перевода.