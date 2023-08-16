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США внесли организации из России, Казахстана и Словакии в санкционный список

США внесли организации из РФ, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР

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Global Look Press

США внесли организации из России, Казахстана и Словакии в санкционный список по КНДР, сообщается на сайте американского Минфина.

Отмечается, что в санкционный список в том числе внесены организация с ограниченной ответственностью Defense Engineering из Казахстана, зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью «Верус» и организация Versor из Словакии.

Ранее Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ, сообщается на сайте швейцарского правительства.

До этого постпреды Европейского Союза на заседании в Брюсселе согласовали продление действия персональных санкций против РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом заявили в представительстве Совета Евросоюза Испании на странице в социальной сети Twitter.

Персональные санкции по Украине в отношении России обычно продлевают каждые полгода.

С введением в июне нынешнего года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза включают почти 1,8 тыс. физических лиц и организаций.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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