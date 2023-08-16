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ЦБ зафиксировал ускорение инфляции в регионах

Регулятор сообщил о росте годовой инфляции в июле в большинстве субъектов РФ

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

В июле годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов России. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

По данным регулятора, на рост цен повлиял повышенный потребительский спрос на фоне ограниченного предложения товаров. Также сказалось ослабление рубля, которое ускорило перенос курсовой разницы в стоимость продукции, особенно импортной.

В итоге выросли цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также на всю потребительскую корзину. Особенно сильно подорожали импортные автомобили, электроника, фрукты. Также выросли цены на бензин из-за изменения демпфирующего механизма.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики курса рубля, а также от темпов восстановления спроса и предложения», — отмечает ЦБ.

При этом рост стоимости услуг в большинстве регионов замедлился из-за отсутствия индексации тарифов ЖКХ.

Недавно стало известно о том, сколько россиян начали экономить на еде.

Ранее в Госдуме назвали способ борьбы с подорожанием продуктов.

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