Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России

Путин предложил выработать комплекс мер по стимулированию потребления рыбы

close
100%
Freepik.com

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над комплексом мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России, передает РИА Новости.

«Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно», — сказал глава государства.

В ходе совещания президент также добавил, что в Советском Союзе рыбные четверги были продиктованы не столько выполнением рекомендаций Минздрава по питанию советских граждан, сколько нехваткой местных продуктов в торговых сетях и на производстве.

13 августа доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова сделала прогноз, что цены на популярные в России шпроты, рыбные консервы, икру и другие виды готовой продукции из рыбы в ближайшее время могут вырасти на 15-20%.

Ранее рестораторы сообщили, что суши и роллы могут вырасти в цене на 25%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях