Путин поручил подумать, как стимулировать потребление рыбы в России

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил подумать над комплексом мер по стимулированию потребления рыбной продукции в России, передает РИА Новости.

«Подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, нужно, и нужно это сделать, безусловно», — сказал глава государства.

В ходе совещания президент также добавил, что в Советском Союзе рыбные четверги были продиктованы не столько выполнением рекомендаций Минздрава по питанию советских граждан, сколько нехваткой местных продуктов в торговых сетях и на производстве.

13 августа доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Екатерина Новикова сделала прогноз, что цены на популярные в России шпроты, рыбные консервы, икру и другие виды готовой продукции из рыбы в ближайшее время могут вырасти на 15-20%.

Ранее рестораторы сообщили, что суши и роллы могут вырасти в цене на 25%.