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Курс доллара опустился ниже 95 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился в ходе торгов ниже 95 рублей

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Shutterstock

Доллар опустился ниже 95 руб. на Московской бирже в ходе торгов.

Европейская валюта тоже падает — направляется к 103 руб. за евро.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 16:32 (мск) падал на 2,77 руб., до 94,32 руб., евро – на 2,94 руб., до 103,08 руб. Китайский юань подешевел на 36 копеек, до 12,89 руб.

15 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявлял, что курс рубля ослаб к доллару и евро после решения Центрального банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых на ожиданиях ужесточения регулятором мер валютного контроля.

Он отметил, что решение Центробанка РФ повысить ставку сразу на 3,5 процентного пункта стало неожиданным, поскольку большинство прогнозировало менее существенный шаг.

Курс рубля во вторник накануне внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке открылся вверх, после чего некоторое время укреплялся. Доллар впервые с начала месяца достигал на торгах Мосбиржи 92,6 руб., евро — 104 руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкое повышение ключевой ставки отразится на жизни россиян.

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