Обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал о том, что Россия за последний год существенно заработала, несмотря на конфликт на Украине и санкционные усилия стран Запада.

«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году… а США и Европа потеряли триллионы долларов», — утверждается в статье.

Автор заявляет о том, что »Москва добавила к своим активам $600 млрд».

По его словам, США за это время обеднели на $5,9 трлн, а общие потери США и Европы составили 10,9 трлн.

3 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что показатели занятости и рост зарплат свидетельствуют о том, что российская промышленность набирает ход. Путин также сказал, что ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая».

Ранее миллиардер Джек Ма рекордно обеднел.