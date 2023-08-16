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Американский портал рассказал о заработанных РФ миллиардах на фоне потерь Запада

Business Insider: Россия заработала сотни миллиардов долларов, а Запад обнищал

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Depositphotos

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал о том, что Россия за последний год существенно заработала, несмотря на конфликт на Украине и санкционные усилия стран Запада.

«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году… а США и Европа потеряли триллионы долларов», — утверждается в статье.

Автор заявляет о том, что »Москва добавила к своим активам $600 млрд».

По его словам, США за это время обеднели на $5,9 трлн, а общие потери США и Европы составили 10,9 трлн.

3 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что показатели занятости и рост зарплат свидетельствуют о том, что российская промышленность набирает ход. Путин также сказал, что ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая».

Ранее миллиардер Джек Ма рекордно обеднел.

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