По состоянию на конец июля власти ФРГ потратили €18 млрд на ограничение цен на газ

По состоянию на конец июля власти Германии потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, передает агентство Reuters, ссылаясь на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Отмечается, что потраченные деньги являются частью пакета помощи в размере €200 млрд, разработанного правительством ФРГ в прошлом году для смягчения последствий энергетического кризиса.

В ведомстве уточнили, что с учетом единовременной выплаты потребителям в декабре, общая экономия на энергоресурсах обошлась в €22,7 млрд. До этого Минэкономики ФРГ сообщало, что Берлин планировал потратить около €83 млрд на поддержку, но снижение цен на энергоносители на фьючерсных рынках означает, что может потребоваться помощь меньшего размера.

25 июня сообщалось, что власти Германии решили выделить €20 млрд, чтобы поддержать производство полупроводников и снизить риски, связанные с поставками высокотехнологичной продукции из Азии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.