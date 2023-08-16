Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

По состоянию на конец июля власти ФРГ потратили €18 млрд на ограничение цен на газ

Минэкономики ФРГ сообщила о €18 млрд, потраченных на ограничение цен на газ

close
100%
Dirk Waem/Global Look Press

По состоянию на конец июля власти Германии потратили примерно €18 млрд на реализацию мер по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, передает агентство Reuters, ссылаясь на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Отмечается, что потраченные деньги являются частью пакета помощи в размере €200 млрд, разработанного правительством ФРГ в прошлом году для смягчения последствий энергетического кризиса.

В ведомстве уточнили, что с учетом единовременной выплаты потребителям в декабре, общая экономия на энергоресурсах обошлась в €22,7 млрд. До этого Минэкономики ФРГ сообщало, что Берлин планировал потратить около €83 млрд на поддержку, но снижение цен на энергоносители на фьючерсных рынках означает, что может потребоваться помощь меньшего размера.

25 июня сообщалось, что власти Германии решили выделить €20 млрд, чтобы поддержать производство полупроводников и снизить риски, связанные с поставками высокотехнологичной продукции из Азии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях