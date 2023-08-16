Россиянам назвали самый надежный способ хранения валюты

Россиянам стоит хранить сбережения в валюте и дома в виде наличных, и в государственном банке для надежности, сказал «Общественной службе новостей» кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

Он отметил, что хранение валюты в наличных, как делают многие граждане, имеет ряд преимуществ.

«Преимущество хранения валюты в наличных — то, что не надо идти в банк и снимать деньги с банкомата (особенно это ценно, когда речь идет о крупной сумме денег). Также не надо опасаться, что банк лопнет и тогда деньги пропадут. Именно поэтому многие россияне до сих пор предпочитают держать доллары и евро дома — под матрацем, в банках, в шкафу», — пояснил Хазанов.

Однако, по словам экономиста, у подобного способа есть и недостатки в виде отсутствия страхования рисков. Например, если квартира сгорит или ее затопят.

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова до этого посоветовала держать деньги, которые должны быть в доступе для решения срочных задач, на карте (в идеале так, чтобы начислялся процент на остаток по счету) или на вкладе.

Ранее россиянам объяснили, почему в стране мало валюты.