«Роснефть» завершила выплату дивидендов по итогам 2022 года

«Роснефть» завершила выплату финальных дивидендов по итогам 2022 года, утвержденных на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года в размере 17,97 рублей на одну акцию, сообщает пресс-служба компании.

Дивиденды были перечислены держателям 99,98% акций нефтяной компании, а общая сумма выплат составила 190,4 млрд рублей.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 года, суммарный дивиденд «Роснефти» на акцию за 2022 год составил 38,36 рублей, а общая сумма средств – 406,5 млрд рублей. Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам «Роснефти».

Крупнейшим акционером «Роснефти» является Российская Федерация. Таким образом, больший объем дивидендов, выплаченных крупнейшей нефтяной компанией, идет в бюджет страны.

На рынке высоко оценивают дальнейшие перспективы роста котировок «Роснефти». Банк «Ренессанс капитал» в майском отчете озвучил свои ожидания от стоимости акций крупнейшей нефтяной компании на уровне 640 рублей за бумагу.

В своем июньском отчете на фоне публикации сильных финансовых и производственных результатов компании первый квартал Sber CIB (корпоративно-инвестиционный блок «Сбера») назвал «Роснефть» единственной компанией в российском нефтегазовом секторе, которой удастся избежать снижения EBITDA и увеличить чистую прибыль в 2023 году. По мнению аналитиков организации, по итогам 2023 года «Роснефть» может выплатить дивиденды в размере 52 рублей на акцию, а дивидендная доходность достичь 12%.

Также аналитики BCS Global Markets прогнозируют стоимость бумаг «Роснефти» на уровне 610 рублей.

При этом только с сентября 2022 года ценные бумаги «Роснефти» выросли в цене на Московской бирже более чем в два раза, став одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. На сегодня их стоимость находится на уровне 540 рублей за бумагу. «Роснефть» также сообщила, что за последние два года общее число акционеров «Роснефти» выросло почти в 4,5 раза и на конец первого полугодия их общее количество достигло почти 900 тыс.