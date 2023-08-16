Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

Дочерний банк Сбера «Драйв клик банк», который специализируется на автокредитовании, открыл свое региональное представительство в Симферополе, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь жители Крыма могут приобрести автомобиль в кредит в дилерских центрах, в том числе по совместным программам с автобрендами по ставке от 0,01% годовых.

«За 7 месяцев наш дочерний «Драйв клик банк» выдал автокредитов на сумму более 142 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году этот объем составлял 57 млрд рублей, в 2021-м — 72 млрд рублей. Теперь кредитные программы для приобретения автомобилей стали доступны и нашим клиентам в Крыму», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Сейчас в кредит можно оформить новые автомобили таких брендов, как Lada, Chery, Exeed, «Москвич», а также авто с пробегом. Список доступных для кредитования брендов будет расширяться.