В Госдуме пообещали рост зарплат и социальных пособий в России

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила о скором росте заработных плат, пенсий и социальных пособий в России. По ее словам, работодатели уже готовятся к повышению окладов.

«Хочу напомнить, что МРОТ вырастет по поручению президента на 18,5%. И уже сегодня все российские компании, бизнес готовятся к этому повышению, потому что невозможно изменить только минимальный оклад, не изменив всего штатного расписания», — сказала Бессараб.

Она добавила, что на сегодняшний день 10 млн граждан с детьми получают пособие на ребенка, которое будет увеличиваться. Также депутат напомнила, что социальные пенсии и социальные выплаты индексируются не реже одного раза в год.

В августе 29% россиян заявили, что в этом году они стали зарабатывать больше по сравнению с 2022 годом. Это показало совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее москвичи рассказали, какой доход они хотели бы получать на семью из трех человек. Исследование было проведено специально для «Москвы 24».