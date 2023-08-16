Экономика Нидерландов официально вошла в рецессию

Экономика Нидерландов вошла в рецессию после снижения ВВП на 0,3% во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS).

В первые три месяца 2023 года ВВП сократился на 0,4%. Если экономика сокращается два квартала подряд, это соответствует техническому определению рецессии. Предыдущий спад был зафиксирован в 2020 году.

Основное влияние на спад в апреле-июне оказало снижение торгового баланса и потребительских расходов домохозяйств, отмечает бюро.

Главный экономист ведомства Питер Хейн ван Муллиген в интервью телеканалу NOS заверил, что рецессия носит ограниченный характер. По его словам, в стране не наблюдается роста банкротств компаний и безработицы.

«Это просто период стагнации, — резюмировал эксперт. — Небольшая рецессия может даже пойти на пользу экономике». По его мнению, она позволит снизить давление на рынок труда.

В начале августа аналитики Bloomberg предсказали Европе глубокую рецессию.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.