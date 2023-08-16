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Carlsberg заявил о возможных юридических шагах после потери «Балтики»

Carlsberg может оспорить в суде передачу «Балтики» под управление Росимущества

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Датский пивоваренный концерн Carlsberg может обратиться в суд для защиты своих прав на акции российской «Балтики» после того, как контроль над компанией перешел к Росимуществу. Об этом говорится в финансовом отчете Carlsberg.

«Мы продолжим расследование ситуации и оценим все варианты, включая юридические шаги, и примем меры для защиты наших активов и стоимости бизнеса», — говорится в документе.

Carlsberg отмечает, что действует в соответствии с российским законодательством. При этом в компании подчеркнули, что сохраняют за собой право собственности на акции «Балтики», но больше не контролируют бизнес и не могут влиять на его руководство.

В отчете Carlsberg также указывается, что убытки компании от «российского бизнеса» в первом полугодии 2023 года составили 404 млн датских крон (около $59 млн). Пивоваренный бизнес в России будет исключен из консолидированной отчетности Carlsberg с июля текущего года.

В конце июня Carlsberg сообщала, что продажа активов в России принесет компании убыток в $1,4 млрд. Однако имя покупателя бизнеса названо не было.

Напомним, 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg, 1,35% акций, находящихся в собственности ООО «Хоппи юнион», а также 0,09% в руках Carlsberg Deutschland GmbH.

Стала известна сумма, которую заплатили зарубежные компании за уход с рынка РФ.

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