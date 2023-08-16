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Власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса

La Nacion: правительство Аргентины решило возобновить экспорт говядины

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Depositphotos

Правительство Аргентины сняло запрет на экспорт говядины, пишет газета La Nacion.

Отмечается, что экспорт мяса был приостановлен на 15 дней после того, как цена на говядину выросла на 20-30% на фоне снижения курса аргентинского песо более чем на 20% после победы в праймериз крайне правого политика и экономиста Хавьера Милея.

«Правительство сообщило вечером [во вторник], что пришло к соглашению с экспортерами… Правительство отменило меру, блокировавшую экспорт», — говорится в публикации.

До этого заместитель министра сельского хозяйства Белоруссии Иван Смильгинь заявлял, что Белоруссия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы в связи с проведением в стране Игр государств СНГ.

По его словам, такие меры были необходимы, чтобы обеспечить мясом жителей Белоруссии и гостей страны в рамках Игр СНГ. Министр добавил, что ограничения уже начали снимать и полностью отменят в ближайшее время.

Ранее Туркмения предложила Евросоюзу исследовать транзитные возможности Афганистана.

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