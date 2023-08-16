Власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса

Правительство Аргентины сняло запрет на экспорт говядины, пишет газета La Nacion.

Отмечается, что экспорт мяса был приостановлен на 15 дней после того, как цена на говядину выросла на 20-30% на фоне снижения курса аргентинского песо более чем на 20% после победы в праймериз крайне правого политика и экономиста Хавьера Милея.

«Правительство сообщило вечером [во вторник], что пришло к соглашению с экспортерами… Правительство отменило меру, блокировавшую экспорт», — говорится в публикации.

До этого заместитель министра сельского хозяйства Белоруссии Иван Смильгинь заявлял, что Белоруссия ввела временные ограничения на экспорт мяса птицы в связи с проведением в стране Игр государств СНГ.

По его словам, такие меры были необходимы, чтобы обеспечить мясом жителей Белоруссии и гостей страны в рамках Игр СНГ. Министр добавил, что ограничения уже начали снимать и полностью отменят в ближайшее время.

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